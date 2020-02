Welberg en Rimboe houden elkaar in verhit potje in evenwicht, DEVO verrassend onderuit in Aardenburg

Welberg - Rimboe 3-3 (1-1) 0-1 Hakan Patan, 1-1 Luuk Deckers, 1-2 Stijn van Gent, 2-2 Peter van Giels, 3-2 Mats Meeusen, 3-3 Ömer Tekinbas. Welberg-coach Toon Magielse had in zijn lange trainerscarrière nog nooit zo'n foutenfestival vanwege de harde wind gezien. ,,Het was onbekwaam. En met al die bomen langs het veld was het ook gevaarlijk.” Ook volgens Rimboe-trainer Yasin Cayir had het duel nooit mogen doorgaan. ,,Als voetballende ploeg waren wij bovendien in het nadeel.”

Het ging na het laatste fluitsignaal van arbiter Ad Koremans ook over de vele irritaties in het veld. Al vroeg in de partij kregen Mitch Krens (Welberg) en Hakan Patan (Rimboe) het met elkaar aan de stok. Mahjid Asarikh moest later in de eerste helft in bedwang worden gehouden door medespelers en in de muur ruziede Salim Boutaghmass nog wat na. Ook was er een opstootje tussen Erik van Minderhout en Boutaghmass, na wat duw- en trekwerk waarbij Rimboe tevergeefs een strafschop claimde. In het tweede bedrijf ging het gekrakeel door, totdat Koremans het in de 68e minuut welletjes vond. De rustig leidende arbiter uit Oudenbosch lastte een afkoelingsperiode in. ,,Ik was het even spuugzat, na commentaar van beide kanten.”