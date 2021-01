Wegen Hoeven en Koenraads scheiden na dit seizoen

In oktober 2016 stapte Koenraads in bij Hoeven om de club direct naar de finale van de nacompetitie te loodsen. In de eindstrijd was Unitas'30 net te sterk. In zijn tweede seizoen werd Hoeven met acht punten voorsprong kampioen van de derde klasse waardoor de club voor het eerst in de clubgeschiedenis naar de tweede klasse promoveerde.

Het avontuur hogerop was van korte duur. Ondanks een sterke slotfase van de competitie verloor Hoeven op de slotdag van WSC waardoor het de rode lantaarn overnam en degradeerde. In het eerste seizoen terug in de derde klasse kon Hoeven geen potten breken en eindigde het, voordat de coronacrisis een eind aan de competitie maakte, op de achtste plaats. In het huidige seizoen vindt Koenraads zijn team terug op een zevende plaats.

Voordat Koenraads in 2016 arriveerde in Hoeven, stond hij jarenlang aan het roer bij Groen-Wit, de club waar hij nog altijd voorzitter van de sponsorcommissie is. In de veertien seizoenen, verdeeld over twee periodes, die hij aan het roer stond bij Groen-Wit promoveerde hij vier keer om in zijn laatste twee seizoenen tweemaal op rij te degraderen. Tussendoor was hij twee seizoenen hoofdtrainer bij VVR waarmee hij in zijn eerste seizoen degradeerde naar de vierde klasse.