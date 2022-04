Weer weet Halsteren het net niet te vinden

In het eerste kwartier was het nog zoeken naar de juiste veldbezetting, ook al omdat Pim Bouwman al snel uitviel met een hamstringblessure. Jeroen Beerendonk kwam voor hem in de ploeg. Na die stroeve start kreeg Halsteren de wedstrijd onder controle, zonder dat het de beslissende opening wist te vinden. De Nijs had zowat tien mogelijkheden voor zijn team geteld. ,,Maar we schieten of koppen ze er niet in.’’