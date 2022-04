Weer weet Halsteren het net niet te vinden, Baronie morst niet en Moerse Boys boekt belangrijke zege

Hoofdklasse BHalsteren wist het grote veldoverwicht tegen RKZVC niet om te zetten in een overwinning. Het bleef op de Beek 0-0, ondanks een reeks goede mogelijkheden voor de thuisclub. Coach Erwin de Nijs was teleurgesteld na de remise. ,,Een resultaat dat tekenend is voor de fase waar we ons in bevinden.’’

In het eerste kwartier was het nog zoeken naar de juiste veldbezetting, ook al omdat Pim Bouwman al snel uitviel met een hamstringblessure. Jeroen Beerendonk kwam voor hem in de ploeg. Na die stroeve start kreeg Halsteren de wedstrijd onder controle, zonder dat het de beslissende opening wist te vinden. De Nijs had zowat tien mogelijkheden voor zijn team geteld. ,,Maar we schieten of koppen ze er niet in.’’

De coach was tevreden over de organisatie bij balverlies. ,,Verdedigend staat het beter dan voor de winterstop.’’ Ook ziet De Nijs dat zijn ploeg geduld weet op te brengen, ook als het openingsdoelpunt uitblijft. ,,We doen er alles aan om de goede mensen aan de bal te krijgen en blijven de flanken zoeken.’’

Zeker na rust wankelden de bezoekers. Fouad Idabdelhay liet een goede kans aan zich voorbij gaan, Jasper Waalkens probeerde het tevergeefs uit de tweede lijn en invaller Nassim Asrih mikte over. De laatste kans in de extra tijd was voor Salah Jaddi. Aan de overkant hield doelman Arien Pietersma de nul vast, met een fantastische reflex bij de enige kans voor RKZVC. Op paasmaandag speelt Halsteren alweer thuis, tegen het sterke UDI’19.

Longa ‘30 - Baronie 1-2 (0-1). 0-1 Jason Tjien-Fooh, 1-1 Mart Hummelink, 1-2 Mark Schuit.

Baronie ging in Lichtenvoorde op bezoek bij Longa’30 dat voorlaatste staat op de ranglijst. De Baronnen hadden veel moeite met Longa’30. De overwinning werd pas in blessuretijd uit het vuur gesleept (1-2).

,,We begonnen goed aan de wedstrijd, we waren dominant”, zag Baronie-coach Jurriaan van Poelje. Baronie moest het in aanvallend opzicht doen zonder de geblesseerde Jorik Mijnhijmer. ,,En dan is het fijn als andere jongens op beslissende momenten opstaan.” Dat deed Jason Tjien-Fooh al heel snel, na drie minuten schoot hij raak: 0-1.

Vervolgens had Baronie het meeste balbezit, zonder echt gevaarlijk te worden. Longa’30 trok zich terug op eigen helft en Baronie was niet fris genoeg om echte kansen te creëren.

Na de pauze was er aanvankelijk eenzelfde spelbeeld tot Longa’30 halverwege de tweede helft met tien man kwam te staan. ,,Een forse tackle en terecht rood”, oordeelde Van Poelje. ,,Daarna gaan zij alles of niets spelen. Het maakt dan niet uit of je een man meer of minder hebt.” Longa’30 ging vol overgave op zoek naar de gelijkmaker en vond die zo’n tien minuten voor tijd: 1-1.

Baronie kreeg vervolgens weer meer ruimte om te voetballen. In de absolute slotfase zette Jens Wirix een actie in, passeerde twee man en gaf de bal door de benen van een verdediger van Longa’30 op een presenteerblaadje aan Mark Schuit, die maakte geen fout en schoot de 1-2 binnen. ,,Een geweldige actie van Jens. We hebben onze rug gerecht, ik ben heel trots op de ploeg”, vertelde Van Poelje.

Maandag komt Baronie weer in actie. Op Sportpark de Blauwe Kei ontvangt Baronie AWC uit Wijchen.

Moerse Boys - RKSV Minor 2-1 (1-0). 1-0 Cas van den Broek, 2-0 Rik Mol, 2-1 Zlatko Zejnilovic.

Moerse Boys speelde op eigen veld tegen rode lantaarndrager Minor. De ploeg uit Klein-Zundert won terecht, maar moest aan het einde nog even billenknijpen (2-1).

Na een rommelige openingsfase trok Moerse Boys het initiatief naar zich toe. ,,Verdedigend stond het goed, maar aan de bal speelden we te veel korte balletjes”, vond Moerse Boys-coach Jurgen Arnouts. ,,De ruimte lag in de hoeken.”

Die ruimte werd halverwege de eerste helft gevonden. Eerste schoot Marvin de Beer nog op de handschoenen van Minor-doelman Sven Swakhoven, maar even later viel de 1-0 wel. Moerse Boys-keeper Tom Magielse nam een doeltrap snel toen hij Rik Mol vrij zag staan. De middenvelder stoomde op over de rechterflank en zette voor. Het overstapje van Pim Goossens was slim, Daan van den Broek draaide vervolgens weg bij zijn directe tegenstander en de inlopende Cas van den Broek schoot raak.

Na de pauze was Moerse Boys heer en meester. Vele aanvallen werden echter niet doeltreffend afgerond. Pim Goossens was ongelukkig in zijn keuzes. Daan en Cas van den Broek schoten naast en Jesse Mouws wist tweemaal niet af te ronden. Omdat Rik Mol tussentijds een lange bal van Sjoerd Broos op waarde schatte, naar binnen dribbelde en niet aangepakt werd kon hij Moerse Boys op een comfortabele voorsprong schieten. Minor leek bij vlagen de wanhoop nabij en gaf de Moerse Boys-aanvallers veel vrijheid in de zestien. ,,Maar we maken de 3-0 niet waardoor de wedstrijd niet in het slot gaat”, zag Arnouts. ,,Doe je dat wel, dan kun je aan het doelsaldo werken.”

In plaats daarvan kwam Minor onverwachts nog op 2-1. Zlatko Zejnilovic schoot een corner ineens achter Tom Magielse. Een echt slotoffensief van de bezoekers kwam er niet meer en zo kon Moerse Boys opgelucht ademhalen. ,,We proberen niet te veel met de ranglijst bezig te zijn, maar winnen was vandaag het doel en dat is gelukt”, constateerde Arnouts tevreden.