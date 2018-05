Wéér uitstel van titel, maar van paniek is geen sprake bij Moerse Boys

Moerse Boys moet het kampioensfeest alweer uitstellen. Van paniek is geen sprake, maar het is wel een smetje op een verder geweldig seizoen.

Het had een mooi feestje moeten worden. Drie supportersbussen waren meegereisd naar Kruisland, het draaiboek voor de viering lag al klaar. Dat boek mag echter wederom terug de kast in. Nadat Moerse Boys afgelopen donderdag tegen Uno Animo de kans op de titel al liet liggen, verloor het nu van Kruisland. En dat na een reeks van twaalf duels zonder nederlaag.

Aan de sfeer lag het in ieder geval niet. Het leek wel alsof Moerse Boys een thuiswedstrijd speelde: rijen dik stonden fans van de dominante koploper langs het veld. Ze maakten er een voetbalfeestje van, met gezang, veel bier en vuurwerk.

Voorsprong

De spelers konden hun fans echter niet het feestje geven dat zij verdienden. En dat terwijl de ploeg tot een kwartier voor tijd nog met 2-1 voor stond. In de eerste helft waren de bezoekers de bovenliggende partij, zeker na de gelijkmaker. Ze speelden fel en stonden goed georganiseerd. Kruisland kwam in eerste instantie nog wel op voorsprong, maar Moerse Boys sloeg meteen terug via Pim Goossens. Vlak voor rust kon de champagne voorzichtig uit de ijskast worden gehaald, toen Mark Foesenek de bal van dichtbij inkopte: 1-2. Achtervolger Sarto stond nog op 1-1, waardoor Moerse Boys ook aan een gelijkspel genoeg had.

Quote Het is wel teleurstel­lend dat het ons twee keer niet lukt. Zeker als je de steun van de fans vandaag ziet; die mensen wil je het kampioen­schap geven. Jurgen Arnouts

In de tweede helft zakte de ploeg van Jurgen Arnouts echter ver weg. Het was vooral Kruisland dat gevaarlijk werd. Doelman Tom Magielse kreeg de kans om uit te blinken. De keeper keerde enkele ballen spectaculair, maar kon ook niet voorkomen dat Kruisland langszij kwam. Ruim tien minuten voor tijd maakte de thuisploeg de gelijkmaker via Levy Schotel. Diezelfde Schotel zorgde even later voor de 3-2. Romano Denneboom besliste de wedstrijd vlak voor het laatste fluitsignaal.

Madese Boys

,,Je zit bij 2-1 in principe op rozen, maar in de tweede helft waren we te passief. Voor de 2-2 waren zij al de baas op het veld en die gelijkmaker gaf ons een knauw", aldus trainer Jurgen Arnouts.

De enige overgebleven concurrent in de titelrace is Madese Boys, nadat Sarto gisteren twee punten liet liggen. Arnouts spreekt niet over paniek. ,,Maar het is wel teleurstellend dat het ons twee keer niet lukt. Zeker als je de steun van de fans vandaag ziet; die mensen wil je het kampioenschap geven." Volgende week kan Moerse Boys de titel alsnog pakken, in de uitwedstrijd bij Uno Animo.

Goossens

Moerse Boys-aanvoerder Joris Goossens baalde zichtbaar na afloop van het duel tegen Kruisland. Zijn ploegmakkers en hij keken beteuterd voor zich uit, onderuitgezakt tegen de muur van de kleedkamer. ,,We waren zo dichtbij." Hij denkt niet dat het iets met stress te maken heeft. ,,Nee, want er is nog steeds niets aan de hand als je kijk naar de titelrace. Maar we willen het zo snel mogelijk afmaken, ook om onze dominantie nog eens aan te tonen." Hij vond het extra zuur voor de meegereisde supporters. ,,Want die steun is echt geweldig."