Weer twee versterkingen voor RBC: Pisas (ex-MOC’17) en voormalig jeugdspeler Schilperoord

Dat meldt de Roosendaalse tweedeklasser. Schilperoord (28) speelde in de jeugd bij RBC, maar brak er niet door in het eerste. Via RKVV Roosendaal en METO keerde hij terug in zijn woonplaats Fijnaart, waar hij ging spelen voor De Fendert. Vorig seizoen speelde hij bij vierdeklasser DIA, in Teteringen, samen met goede vriend Robert Braber , die nu zijn hoofdtrainer wordt.

Gerson Pisas (24) komt over van FC Boshuizen, een eersteklasser uit Leiden. De Rotterdammer speelde een seizoen of vijf in de jeugd bij Feyenoord om vervolgens te debuteren bij Leonidas in de hoofdklasse. Pisas speelde ook nog een jaar bij MOC’17 in de tweede klasse. De laatste drie jaar speelde hij bij Boshuizen, waar de technisch begaafde aanvaller goed was voor meer dan twintig competitiedoelpunten.