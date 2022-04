Weer struikelt WHS en profiteert de concurrentie nauwelijks

Een oppermachtig Prinsenland liet bij ZSC’62 teveel kansen liggen om aanspraak te maken op de overwinning. Onderin lijkt de degradatie van Noad’67 onafwendbaar, na het 1-3 verlies tegen Klundert. Seolto moet onderin oppassen na een 4-1 nederlaag bij de directe concurrent Krabbendijke. Kogelvangers deed goede zaken met een 1-0 winst op Zwaluwe. De Fendert pakt bijna geen punten meer en verloor met 2-3 van Kapelle.

Duiveland-WHS 2-1(1-0) 1-0 Robbert de Bruine, 2-0 (pen.) Robbert de Bruine, 2-1 Wout den Engelsman.

Na een kwartier kwam een zwak startend WHS al op achterstand. Tot overmaat van ramp liet Jeremy de Witte daarna een strafschop onbenut. Coach Leon de Witte ziet zijn team ineens worstelen. ,,Het was ver en ver onder de maat. Het lijkt erop dat de stress ons verlamt, zo gezapig is het.’’ In het tweede bedrijf nam Duiveland uit een gemakkelijk toegekende penalty zelfs een 2-0 voorsprong. Pas tien minuten voor het einde zorgde Wout den Engelsman met een rake vrije trap voor wat ijdele hoop: 2-1. Volgens De Witte moet zijn ploeg terug naar de basis. ,,We treffen deze weken steeds ploegen die met het mes tussen de tanden spelen, om aan degradatie te ontsnappen. Dat betekent dat wij ook strijd moeten leveren en niet steeds moeten denken dat het met de voetballende oplossing goed komt.’’

Kogelvangers-Zwaluwe 1-0 (1-0) 1-0 Daan Oudhof.

In de tweede minuut was het al bingo. Daan Oudhof schampte met het hoofd een indraaiende vrije trap van Youri van Laarhoven: 1-0. Volgens assistent-coach René Opschoor vergat Kogelvangers daarna door te drukken. ,,De eerste helft was duidelijk voor ons.’’ Na de hervatting kwamen de bezoekers sterk opzetten, zonder dat het offensief grote kansen opleverde. Kogelvangers lijkt achter de top-drie de ploeg in vorm en mikt op de vierde plaats. Opschoor: ,,Wie weet wat voor moois er nog voor ons in het vat zit.’’

De Fendert-Kapelle 2-3 (1-0) 1-0 Serge Palings, 1-1 Marco den Deurwaarder, 2-1 Robert Remijn, 2-2 Reinier Goedemondt, 2-3 Marco den Deurwaarder.

Tot twee keer toe nam De Fendert de leiding, om op het eind tot met lege handen te staan. Na de entree van de sterke invaller Reinier Goedemondt kantelde de partij in Zeeuws voordeel. Met zijn eerste actie zorgde Goedemondt voor de gelijkmaker: 2-2. Marco den Deurwaarder werd matchwinnaar met een houdbaar schot van afstand: 2-3. De Fendert-coach Ad Palings ziet het vertrouwen bij zijn ploeg met de week zakken, mede door de vele absenties. ,,We durven niet te voetballen.’’

Krabbendijke-Seolto 4-1 (2-0) 1-0 Machiel Lindhout, 2-0 Machiel Lindhout, 3-0 Danny Weber, 4-0 Chrisjan Jansen, 4-1 (e.d.) Ricarde Koole.

De Zevenbergenaren waren voor rust veruit de betere ploeg, totdat Machiel Lindhout op aangeven van Chrisjan Jansen juist voor de thee de 1-0 inschoot. Het werd nog erger bij de volgende aanval, met een hoge voorzet vanaf rechts van Danny Weber die door Machiel Lindhout werd ingekopt: 2-0. Kort na de hervatting kon de thuisclub weer juichen, ditmaal na een vrije trap van Danny Weber die van ruim dertig meter in de kruising eindigde: 3-0.

Seolto-coach Frans Ceton vond het een zure nederlaag. ,,Bij twee momenten net voor rust geven de wedstrijd weg. En die vrije trap van de 3-0 was onterecht.’’ Krabbendijke liep door Machiel Lindhout zelfs uit naar 4-0, voordat de ploeg van Ceton dankzij een eigen goal van de Zeeuwen de eer redde. ,,Zij waren effectief in de afwerking, wij niet. Dat was het grote verschil.’’

Noad’67-Klundert 1-3 (1-3) 1-0 Armin Geense, 1-1 Trevor Batenburg, 1-2 Jeffrey van Wingerden, 1-3 Bas Ketting.

Klundert-coach Marco van Dijnsen was blij met het debuut van de 18-jarige Bas Ketting, een van de drie spitsen. Ketting bereidde twee treffers voor en nam zelf de 1-3 voor zijn rekening. De Fliplanders ontsnapten aan een vroege achterstand, na een vanwege vermeend buitenspel afgekeurd doelpunt van Jeffrey van Wingerden. ,,De bal werd teruggelegd. Een zuiver doelpunt’’, vond Van Dijnsen.

Even later scoorde Armin Geense aan de overkant: 1-0. In een tijdsbestek van tien minuten kantelde de wedstrijd in het voordeel van de bezoekers, met treffers van Trevor Batenburg, Jeffrey van Wingerden en uitblinker Bas Ketting. Noad-coach René Scholts noemde die zwakke fase van zijn ploeg naderhand cruciaal. ,,De afstanden waren ineens te groot. De angst was ons de baas.’’ In het resterende uur was de thuisclub niet meer bij machte om de partij een andere wending te geven. Scholts was teleurgesteld na het verlies. ,,En dan wint Duiveland ook nog van WHS, dat kan toch eigenlijk niet.’’

Tholense Boys-Halsteren 1-1 (1-0) 1-0 Raymond ten Voorde, 1-1 Rob Roelands.

De dreigende leegloop aan het eind van het seizoen komt het spel van Halsteren in de cruciale weken van de kampioensrace niet ten goede. In de eerste helft was Tholense Boys de bovenliggende partij en nam het verdiend de leiding, dankzij de precies op tijd aangesloten verdedigende middenvelder Raymond ten Voorde: 1-0. Halsteren had pech met een inzet van Jess Ernest op de lat.

De formatie van Remco van Haaren drong de thuisclub in het tweede bedrijf steeds verder terug. Danny Suykerbuyk (paal) en Mike de Nijs (lat) waren dicht bij de gelijkmaker. ,,Tekenend voor hoe het bij ons in deze fase steeds net niet goed valt’’, vond Van Haaren. Tien minuten voor het einde werd het door een frommeldoelpunt van invaller Rob Roelands alsnog gelijk: 1-1. Tholense Boys-coach Arie van der Zouwen vond dat zijn team de ellende over zichzelf had afgeroepen. ,,We kregen zoveel ruimte in de omschakeling, maar speelden het steeds niet goed uit.’’

ZSC’62-Prinsenland 1-1 (1-1) 1-0 Nicky van der Velde, 1-1 Armando de Bruijn.

Prinsenland liet in de eerste helft een handvol goede kansen onbenut, voordat Nicky van der Velde op aangeven van de goed doorzettende Ronald de Vrieze aan de overkant toesloeg: 1-0. Nog voor de thee bracht Armando de Bruijn beide partijen op gelijke hoogte: 1-1. Ook na de hervatting waren de bezoekers niet trefzeker. Prinsenland-coach Natalino Storelli moet vrijwel wekelijks hetzelfde verhaal vertellen. ,,We scoren alleen uit vrije trappen en corners. Bij open kansen missen we de overtuiging en willen we het steeds te mooi doen. Je moet met elkaar willen winnen. Maar om te winnen moet je scoren en dat doen we niet.’’