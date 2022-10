Wéér scoort Halsteren niet en wéér wordt dus niet gewonnen: ‘We waren niet agressief genoeg’

Tweede klasse D Oosterhout recht rug na tegenslag: ‘Dit moet de norm zijn voor ons’

SVSSS en TSC maakten er samen een mooie wedstrijd van, maar het was TSC dat aan het langste eind trok. Rijen is geen hekkensluiter meer na een slechte wedstrijd zonder doelpunten. Oosterhout gaf een voorsprong weg, maar vocht zich in de slotfase knap terug.

19:33