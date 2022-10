Weer geen winst voor Bavel: ‘We zitten niet in een lekkere flow’

Voor Bavel verloopt het nieuwe seizoen moeizaam. Het team van Verhaart heeft mist een bepaalde flow. ,,We zaten goed in de wedstrijd. De tegenstander heeft het vijfenvijftig minuten lang lastig gehad. Helaas valt dan de 0-1 en is de rek er bij ons uit.”

Als Verhaart de vraag krijgt of er een speler was die beter presteerde dan de rest is hij duidelijk. ,,We hebben als een team afspraken gemaakt. Wij zijn gretig en gaan vol in de duels. Er is niet een speler, maar een team dat wil winnen.’’