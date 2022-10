Wedstrijd van Dosko gestaakt: ‘De vlam sloeg in de pan’

Vierde divisie Wéér scoort Halsteren niet en wéér wordt dus niet gewonnen: ‘We waren niet agressief genoeg’

Vijf kwartier deed het spel van Halsteren zeer aan de ogen. Pas na de 0-2-achterstand gooide de thuisclub alle schroom van zich af en bracht het met vier spitsen HVCH alsnog aan het wankelen. Maar tenminste vijf open kansen werden in de slotfase verprutst. Halsteren-aanvoerder Jelle Voermans was kort en bondig na de zoveelste mokerslag dit seizoen. ,,We zitten in een fase dat alles tegen zit.’’

20:26