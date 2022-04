Wedstrijd De Schutters-TPO na vijf seconden gestaakt: trainer moet invallen en raakt gelijk geblesseerd

Zondag 5AVoordat de bal goed en wel rolde bij het duel tussen De Schutters en TPO, was de scheidsrechter al genoodzaakt om het duel te staken. TPO was met een minimaal aantal spelers (zeven) naar Stampersgat gekomen en bij de eerste de beste bal richting de ingevallen trainer Tijs van Bragt schoot het in zijn hamstring. HSC'28 won bij titelkandidaat Neerlandia’31.

De Schutters - TPO: gestaakt bij 0-0 tussenstand.

Bij De Schutters was men zeer verbolgen over de schertsvertoning van TPO. ,,Dit is pure minachting richting je tegenstander. Zo ga je niet met elkaar om. TPO had al van te voren aangegeven dat ze op Tweede Paasdag moeilijk zaten met spelers. Een andere doordeweekse datum was bij ons niet bespreekbaar, omdat wij door de week moeilijk zitten met de bezetting”, zei De Schutters-voorzitter John van de Heerik.

Bij TPO dacht men het op te kunnen lossen door de keeperstrainer en trainer Tijs van Bragt mee te laten spelen. ,,Bij de eerste bal wilde ik aanzetten, maar het sprong meteen in mijn hamstring, waardoor ik niet verder kon. We hadden al een paar weken van te voren aangegeven dat het ons niet zou lukken om een elftal op de been te brengen. Bij De Schutters wilde men niet over een andere datum praten", zei Van Bragt.

Neerlandia’31 - HSC'28 2-4 (2-1). 0-1 Sander Feijen, 1-1 Joas Leinders, 2-1 Sjef Verhulst, 2-2 Tobie Hopmans, 2-3 Rik van der Logt (pen.), 2-4 Stijn de Kok.

HSC'28 speelde een puike wedstrijd tegen titelkandidaat Neerlandia’31 uit Dorst. De 15-jarige Rik van der Logt van HSC'28 was in de tachtigste minuut alert bij een terugspeelbal van de thuisploeg en Van der Logt werd vervolgens onderuitgehaald. De toegekende pingel werd door de jongeling zelf benut, 2-3. ,,Al met al een verdiende overwinning van HSC'28", stelde trainer Peter Deelen.

Neerlandia-trainer Marcel van den Hurck wist wel waar het aan schortte. ,,Als je de kansen zelf niet afmaakt, valt die bij er bij jezelf een keertje in. We hebben genoeg kansen gehad om weg te lopen, maar helaas mocht het niet baten.’’

OVV’67 – Molenschot 2-4 (1-2). 0-1 Sten Kerremans, 1-1 Koen van Son, 1-2 Dave Boemaars, 2-2 Koen van Son, 2-3 Milan Nuiten, 2-4 Rik van Oosterwijck.

Molenschot won de lastige uitwedstrijd bij OVV en behoudt hierdoor zicht op de bovenste plaatsen. ,,De eerste helft waren we stukken beter, in de tweede helft werden we wel flink onder druk gezet en moesten we het hebben van de counter’’, vertelde winnend trainer Marco Maas. OVV’67- coach Fatih Kaya vond dat zijn ploeg recht had op meer. ,,Een overwinning was verdiend geweest, zeker op basis van de tweede helft. De 3-2 hing in de lucht, maar hij viel aan de andere kant.’’

DVVC - SVG 1-4 (0-2). 1-4 Guus de Jong.

DVVC leidde thuis een flinke nederlaag, op een dag waar alles tegenzit, zo sprak coach Giovanni Henskens. ,,We staan na twintig minuten al met een man minder en uit een vrije trap viel ook meteen een goal. Nog een goal en twee blessures verder en dan voel je wel aan dat het moeilijk gaat worden. In de tweede helft hebben we nog gevochten als leeuwen, maar het mocht niet baten helaas.’’

HZ’75 – Advendo 2-1. 1-0 Quinten Robijn, 2-0 Timo Vervelde, 2-1 Guiliano Aparaschivei.

HZ won weer eens en liep in een onderling duel met concurrent Advendo drie punten uit. HZ-coach Jurgen van de Broek was dan ook tevreden. ,,Advendo was de eerste helft wel wat beter, maar de tweede helft schieten wij goed uit de startblokken. Dat we de aansluitingstreffer nog incasseren is jammer, want we maaakten het onszelf onnodig moeilijk daarmee.”

TVC Breda - SSW 2-1 (0-0). 1-0 Gino de Goede, 2-0 Romano Rijndorp.

TVC Breda is door de nipte zege de nieuwe koploper in de vijfde klasse A.