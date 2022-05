Wederopstanding Moerse Boys krijgt met handhaving bevredigend resultaat: ‘Dit was het ultieme doel’

Hereijgers hoopt voorzich­tig op een stunt met Schijf: ‘Het zal niet meevallen om deze reeks voort te zetten’

Dorpsclub Schijf is bezig aan een goed seizoen in de derde klasse A. De ploeg verzekerde zich ruim voor het einde van de competitie van handhaving en staat op een keurige achtste plaats. Nu de doelstelling bereikt is, kan Schijf misschien nog wel verder kijken. Door een goede reeks doen ze nog volop mee in de strijd om de derde periode, die een plek in de nacompetitie oplevert.

21 mei