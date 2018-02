Wederom gelijke spelen voor Dosko en Rood-Wit

Best Vooruit - Dosko 0-0 De Bergenaren gaven de thuisclub een stuk beter partij dan in het eerste onderlinge treffen, waarin ze nog met 0-3 verloren. Coach Mart van Bree kon leven met het doelpuntloze gelijkspel; "Voor rust hadden wij wat meer balbezit, zonder tot echt grote kansen te komen overigens." Na de thee kwam de thuisclub wat meer in het spel voor maar ook nu waren er weinig doelkansen te noteren. "Veel strijd op het middenveld overheerste. Geen van beide teams kwam tot grote kansen, slechts één enkele mogelijkheid leidde aan beide zijden bijna tot een treffer. Een terechte eindstand in mijn ogen, maar als er één had moeten winnen waren wij het," aldus Van Bree.

Brabantia - Rood-Wit 1-1 (1-0) 1-0 Ferry Aarts, 1-1 Sven van Zwam.

Door enkele blessures was trainer Reinald Boeren, wel aanwezig maar nog niet hersteld van een longontsteking, gedwongen zijn ploeg op diverse plaatsen te wijzigen. Dat pakte tegen nummer drie Brabantia niet slecht uit. "In tegenstelling tot vorige week was dit punt dik verdiend," aldus leider André Matthijssen. "Aanvankelijk was het even wennen aan de nieuwe formatie maar na de 1-0 kwamen we steeds beter in de wedstrijd," zag Matthijssen. Na een dik uur kwamen de bezoekers terecht op gelijke hoogte door een weergaloze stift vanop 45 meter van Sven van Zwam. Aan Rood-Wit zijde maakten Quincy Rijpers en Jeffrey van Baal na lang blessureleed de rentree.