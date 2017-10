'We moeten Wernhout niet wijzer maken'

Volledig scherm John van Aert Trainer Achtmaal

Drie leuke jaren heeft Van Aert er naar eigen zeggen gehad. Van 2011 tot 2014 was hij hoofdtrainer van Wernhout, dat toen voor het eerste seizoen in de vijfde klasse uit kwam. Hij pakte er een periode, en keerde na drie jaar terug bij zijn club van oorsprong. ,,Achtmaal is mijn club.”

Des te mooier was de promotie van Wernhout van afgelopen seizoen, waardoor de twee ploegen elkaar voor de eerste keer in de vierde klasse treffen. Van Aert kent de sentimenten. Hij heeft nog altijd contact met personen binnen de club van de komende tegenstander. Zo sprak hij vorige week de leider van Wernhout nog. ,,Maar echt inhoudelijk over de derby praten we dan niet. Ik wil ze niet wijzer maken, natuurlijk”, lacht hij. Ook doet hij zijn best om de buurtgenoot niet op scherp te zetten. ,,Dat kan als rode lap werken.”

Veel strijd verwacht Van Aert. Felle duels, veel inzet. Mooi zal het volgens hem niet worden. Een voorspelling? ,,Lastig. Degene die in de beste vorm verkeert, gaat winnen”, denkt de trainer. Achtmaal en Wernhout troffen elkaar in de voorbereiding in een gemeentelijk toernooi en kwamen niet verder dan 0-0. ,,Dat had ook 3-3 kunnen zijn, met over en weer veel kansen.”Uiteraard verwacht Van Aert wel dat de drie punten in Achtmaal blijven.