WDS’19 maakt er zeven, DIA speelt voor derde keer op rij met 2-2 gelijk

Zondag 4CDoor goed te counteren trokken Dussense Boys én Terheijden de overwinning over de streep. DIA speelde voor de derde keer op rij gelijk met 2-2. Raamsdonk pakte voor het eerst de volle buit. Noordhoek en DIOZ wachten nog op hun eerste punt. DEVO had dit puntje al eerder in de wacht gesleept.

Noordhoek - Dussense Boys 0-3 (0-1) 0-1 Harry Sassen, 0-2 Sem Heijmans, 0-3 Joeri van Heel.

,,Dit was een pittige wedstrijd voor ons. Het was een zwaar veld en bij een 0-1-tussenstand ging Noordhoek drukken. Via enkele geslaagde counters konden we de winst naar ons toe trekken”, glunderde André Vos van de trotse koploper.

,,In de eerste helft kregen we de betere kansen, maar we konden het niet afmaken. Dussense Boys heeft verdiend, maar geflatteerd gewonnen. Zij hebben de wedstrijd goed uitgecounterd”, berustte Jerry van Huuksloot zich in de nederlaag.

Terheijden - PCP 5-2 (2-2) 1-0 Jamie de Koning, 2-0 Martin Mertens, 2-1 en 2-2 (pen.) Moestafa Hoeba, 3-2 Bas van de Berselaar, 4-2 Jamie de Koning, 5-2 Jordi Wirken.

,,We hadden het lastig tegen PCP dat vandaag toch wel op oorlogssterkte was. Na de 3-2 counteren we goed door naar de 5-2", glunderde de winnende trainer Fred Vrolijk. ,,Het is nog steeds net niet bij ons. Door de geringe opkomst bij de trainingen kunnen we ook niet gericht werken”, treurde PCP-trainer Richard Hoogkamer.

SVC - DIA 2-2 (1-2) 1-0 Tim van den Dool, 1-1 Menno van Vliet, 1-2 Berend Roelen, 2-2 Tim van den Dool.

Na drie gespeelde wedstrijden laat DIA hele aparte cijfers zien. Drie keer gespeeld en drie keer gelijk met 2-2. ,,Zo heb je kans op negen punten, maar de realiteit is dat we er slechts drie hebben. Ook vanmiddag maakten we het weer niet af”, sprak Erik van Rooij van de ploeg uit Teteringen na afloop.

,,In de 80ste minuut maakten we de verdiende gelijkmaker. We hebben nog even geprobeerd om de overwinning door te drukken, maar dit is een terechte uitslag”, realiseerde SVC-trainer Joost Hulshof zich.

VCW - Right-oh 1-2 (0-2) 0-1 Siem Velthoven, 0-2 Jules Bossers, 1-2 Robbie Kerremans.

,,We hebben redelijk gespeeld, maar Right-oh was dodelijk in het benutten van kansen”, gaf Arjan Kwaaitaal van VCW aan. ,,Na de 1-2 verzuimen we om naar 1-3 uit te lopen. Onze keeper Rick van Dongen voorkwam met enkele reddingen dat VCW op een beter resultaat mocht hopen”, zei Arno Gabriëls van Right-oh.

DIOZ - WDS’19 -2-7 (1-3) 0-1 Jisk Flikweert, 1-1 Davy Dircken, 1-2 Koen van Kleef, 1-3 Jisk Flikweert, 1-4 en 1-5 Bayram Avci, 2-5 Aaron van Overveld (pen.), 2-6 Richel Nicia, 2-7 Bayram Avci.

,,Na de rust waren we heer en meester. We speelden sterk aan de bal en waren erg effectief”, keek WDS'19-trainer Martijn van Wanrooij terug op de hoge score. ,,In de eerste helft konden we het wel bijbenen. Toen het echter ging lopen bij WDS’19 stond er geen maat op. We hadden toen niets in te brengen”, gaf DIOZ-trainer John van Aert aan.

RFC - SAB -3-2 (0-1) 0-1 en 0-2 (pen.)Tonie Snoeren, 1-2 Kevin van de Heijkant, 2-2 en 3-2 Jari Langermans.

,,Dit was super zuur voor ons. In de 14e minuut van de blessuretijd maakt RFC de winnende treffer”, zei SAB-trainer Martijn Malinka. ,,We waren de betere ploeg en waren constant in balbezit, maar kwamen wel met 0-2 achter", zei assistent trainer Rob Stuy van den Herik, die de afwezige Joey Verhoeven verving.

Raamsdonk - DEVO 4-1 (2-1) 1-0 Luke de Bont, 2-0 Marvin Blom, 2-1 Ruud Koevoets, 3-1 Mathijs Kerst, 4-1 Marvin Blom.

,,We zijn blij met onze eerste overwinning. Luke de Bont was bij ons de uitblinker”, complimenteerde Louis Roovers van Raamsdonk zijn speler. ,,We hadden een complete off-day. Niets lukte, alles zat tegen en de tegenstander speelde het slim vandaag”, gaf DEVO-trainer Ferry Jansen toe.