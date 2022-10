WDS’19 krijgt teveel met drie punten tegen PCP: ‘Was gewoon een hele slechte wedstrijd’

KNVB Beker Geplaagd Dongen maakt zich op voor ‘bekerkra­ker’ tegen VVV-Ven­lo: ‘Geen angst om keihard pak slaag te krijgen’

Nul punten uit elf duels in de competitie, maar donderdagavond staat er wel een bekerduel tegen Keuken Kampioen Divisionist VVV-Venlo op het programma. Het contrast kan voor Dongen bijna niet groter zijn. Hoop op een historische bekerstunt zal er zeker zijn, maar het vertrouwen is natuurlijk broos. ,,Als we maar niet met een gigantische nederlaag van het veld stappen.”

