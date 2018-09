WDS'19 wint Bredase derby, Right 'Oh probleemloos langs VCW

zondag 4CDe eerste Bredase derby werd een prooi voor WDS'19. Op bezoek bij Boeimeer werd er met 1-4 gewonnen. Met diezelfde cijfers won Right Oh uit Geertruidenberg van VCW.

Right 'Oh - VCW 4-1 (3-0) 1-0 Timo Schollaardt, 2-0 Jan Langermans, 3-0 Ssiem Velthoven, 3-1 Ruud Baaij, 4-1 Jan Langermans.

Right 'Oh overrompelde de bezoekende ploeg uit Wagenberg in de beginfase. Bij rust was de wedstrijd dan ook al beslist en wist VCW de schade tot 4-1 te beperken.

RFC - Blauw Wit'81 3-0 (2-0) 1-0 Nick Broeders, 2-0 Frank Dikkes, 3-0 Joost Blom.

RFC was effectiever dan de gasten uit De Moer. Broeders en Dikkes stelden elkaar in staat om te scoren. Dankzij RFC-doelman Martijn Clarijs, die diverse goede reddingen verrichtte, bleef Blauw Wit'81 zonder doelpunten.

Berkdijk - Terheijden 2-5 (2-2) 0-1 Stan de Jong, 0-2 Joris Noort, 1-2 Mattihy Laros, 2-2 Jochem van Beek, 2-3 Jan de Ridder, 2-4 Riemer Dijkstra, 2-5 Guus te Dolle.

Terheijden-trainer Fred Vrolijk was meer dan tevreden. ,,Na de 2-2 hebben we het goed opgepakt en zijn we niet meer in de problemen gekomen."

Hoge Vught - DIA 1-3 (0-1) 0-1 Remco Sluijk (penalty), 1-1 Guillermo Zschusschen, 1-2 Sluijk, 1-3 Amine el Kaddouri.

Met twee doelpunten was Remco Sluijk belangrijk voor zijn team. Beide teams waren aan elkaar gewaagd. ,,We hebben als team hard gewerkt en ik ben dan ook een meer dan tevreden trainer", zei Martijn Malinka na afloop.

Raamsdonk - Chaam 0-0.

Na een gelijkopgaande eerste helft nam Chaam na rust het heft in handen. Gescoord werd er niet. John Janssens, trainer van Raamsdonk, was blij met het behaalde punt. Temeer omdat Chaam in de slotfase enkele goede kansen liet liggen.

Boeimeer - WDS'19 1-4 (0-2) - 0-1 en 0-2 Abdul Avci, 0-3 en 0-4 Bayram Avci, 1-4 Otmar Agostien.

Met de terugkeer van de broers Bayram en Abdul Avci hoopt WDS'19 dit seizoen hoge ogen te scoren. Met vier doelpunten van de gebroeders Avci leek het wel goed te zitten. Boeimeer heeft zich verzekerd van de diensten van routinier Dustley Mulder en wil zich handhaven in de vierde klasse.

,,Het was gewoon niet goed. Maar als iedereen fit is en spelers terug zijn van schorsingen dan wil ik het nog wel eens zien. De eerste helft ging het nog wel, maar na de rust konden we het niet meer belopen", analyseerde Boeimeer-trainer Richard Hoogkamer de wedstrijd.