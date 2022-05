WDS'19 speelt zich veilig: ‘Leuke bijkomstigheid dat we meedoen om periodetitel’

zondag 4CVCW moet in de laatste speelronde nog vol aan de bak om de nacompetitie te ontlopen. Concurrent Noordhoek heeft aan één punt voldoende om zich veilig te spelen. WDS’19 is veilig én staat bovenaan in de derde periode.

DEVO - DIA 0-6 (0-4). 0-1 Thomas van Burik, 0-2 Remco Sluijk, 0-3 Kjell Hellemons, 0-4 Van Burik, 0-5 Collin Schilperoort, 0-6 Van Burik.



,,Een dik verdiende overwinning. Na de 0-1 liepen we snel uit naar 0-4. De complimenten zijn voor de groep, die deze wedstrijd over de streep getrokken hebben”, gaf DIA-trainer Erik van Rooij aan. ,,DIA was op alle fronten beter dan wij”, was de duidelijke reactie van DEVO-trainer Ferry Jansen, die met zijn ploeg slechts drie keer gelijk wist te spelen.

VCW - Terheijden 1-1 (0-1). 0-1 Ferry Kools, 1-1Robbie Kerremans.

,,Door een foutje achterin kwamen we op achterstand. Robbie Kerremans miste bij de 0-1-tussenstand een penalty voor ons. Na de pauze waren de kansen over en weer. Ard Baaij had nog een beste kans in de laatste minuut, maar scoorde niet”, zei VCW-trainer Arjan Kwaaitaal die vol goede moet de laatste competitiewedstrijd en mogelijke nacompetitie tegemoet ziet. ,,Dit was een prima wedstrijd van ons, waarbij we ons vooral richten op de komende nacompetitie”, zei Terheijden-trainer Fred Vrolijk.

WDS’19 - DIOZ 2-1 (1-1). 0-1 Peter van der Bom, 1-1 Abdul Avci, 2-1 Cheyondre Richardson.

,,Het belangrijkste is dat we ons veilig hebben gespeeld. een leuke bijkomstigheid is dat we nog volop meedoen om de derde periode. Omdat we niet verder afstand namen, ondanks diverse goede kansen, was het in de slotfase weer billenknijpen voor ons”, zei WDS’19-trainer Martijn van Wanrooij. ,,We hebben het in de eerste helft laten liggen. Na de 0-1 kregen we nog enkele goede kansen, maar we scoren niet. Na de pauze waren de kansen voor WDS’19", zei DIOZ-trainer John van Aert.

RFC - SVC 1-2 (1-0). 1-0 Jari Langermans, 1-1Theo van Viegen, 1-2 Tim van den Dool.

,,Dit was zeker van ons een gezapig potje. De eerste helft ging nog wel, maar na de pauze zakte we ver weg”, zei RFC-trainer Rob Stuy van de Herik. ,,De 1-0-achterstand kort voor rust was een dompertje voor ons. Na de pauze zijn we blijven knokken en met hard werken hebben we de overwinning gepakt”, zei een tevreden SVC-trainer Joost Hulshof.

SAB - Noordhoek 1-1 (0-0). 0-1 Christian Reuvers 9pen.), 1-1 Tonie Snoeren (pen.)

,,Deze wedstrijd van een slecht niveau. Door twee onterechte strafschoppen werd er gescoord”, gaf SAB-trainer Martijn Malinka aan, die zich vorige week al hadden veilig gespeeld. ,,We hebben het zelf laten liggen, bij winst waren we veilig geweest. We hebben te veel kansen laten liggen en daardoor te weinig gekregen”, zei Noordhoek-trainer Jerry van Huuksloot.

Raamsdonk - Dussense Boys 5-2 (1-2). 1-0 Marvin Blom, 1-1 Harry Sassen, 1-2 Sem Heijmans, 2-2 en 3-2 Marvin Blom, 4-2 Yordi Vissers, 5-2 Luuk Nieuwesteeg.

,,Vanwege blessures moest ik in de rust wisselen”, berustte Dussense-Boys-trainer André Vos in de nederlaag. ,,We hebben ons op eigen kracht veilig gespeeld. Op karakter hebben we onze missie volbracht. De opluchting is groot bij ons. Dit was een dik verdiende overwinning”, glunderde Raamsdonk-trainer Louis Roovers.

Right oh - PCP 2-4 (1-2). 1-0 Siem Velthoven, 1-1 Moustapha Houba , 1-2 Souhail Mekkaoui , 1-3 Houba (pen.) , 2-3 Ferhat Karasahin, 2-4 Mahaari.

,,Na de 1-0 vergeten we ondanks goede kansen om verder uit te lopen. Na de -1zakten we weg. Bij een 2-3-tussenstand hadden nog enkele goede kansen op de gelijkmaker”, zei Right oh-trainer Arno Gabriels. ,,We hebben het goed gedaan. Na de 1-1 ging het lopen bij ons”, gaf PCP-trainer Richard Hoogkamer aan.