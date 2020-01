WDS’19 neemt na één seizoen afscheid van Uzun

,,Na enkele gesprekken te hebben gevoerd is het bestuur in samenspraak met de technische commissie en Alkan Uzun tot de conclusie gekomen dat het beter is om in dit stadium op zoek te gaan naar een nieuwe hoofdtrainer. Alkan zal het lopende seizoen afmaken, waarin wij als club vertrouwen hebben in een positieve afloop in de tweede seizoenshelft. Langs deze weg bedanken wij Alkan alvast voor zijn tomeloze inzet het afgelopen half jaar”, laat de club in een persbericht weten.