WDS’19 komt tekort in verlenging tegen EMMA, jubilerende club blijft in vierde klasse

nacompetitie voor derde klasseHet jubileumjaar van het 100-jarige WDS'19 werd niet bekroond met een promotie. EMMA was op het neutrale terrein in Raamsdonksveer pas na verlenging te sterk voor de club uit Breda.

WDS’19 had in het begin wel het veldoverwicht, maar keek toch plots tegen een 1-0-achterstand aan. Bij de gelijkmaker had WDS’19 de hulp van EMMA-speler Maikel Steenbakker nodig. Kort voor rust benutte Thomas Vigelius (EMMA) een toegekende strafschop: 2-1.

Vlak na rust verprutste Shendro Christina namens EMMA de kans op 3-1. Een schot van Bayram Avci werd door broer Abdul van dichtbij binnen getikt: 2-2. In de verlenging waren beide ploegen leeggespeeld. Toch was het opnieuw Vincent de Klerk die EMMA op voorsprong schoot: 3-2. WDS’19 had niet meer de kracht om alsnog langszij te komen om via eventuele strafschoppen de beslissing te forceren.

Teleurgesteld bespreken de spelers van WDS'19 (oranje shirts) de verloren wedstrijd na.

,,Dit hadden we niet hoeven verliezen. Emma was de zwakste ploeg uit deze nacompetitie waar we tegen speelden. Iedereen werkte hard. We verloren maar net. Het was wederom zenuwslopend en het kostte de spelers veel kracht en energie”, aldus WDS’19-trainer Gijs Smulders na afloop van de verloren wedstrijd.

Emma - WDS’19 3-2 na verlenging (2-2 eind, 2-1 rust) 1-0 Vincent de Klerk, 1-1 Maikel Steenbakker (e.d.), 2-1 Thomas Vigelius (pen.), 2-2 Abdul Avci, 3-2 Vincent de Klerk.