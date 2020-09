WDS'19 in doelpuntrijk duel voorbij Terheijden, hattricks voor Avci, Van de Lande, Martial en Sluijk

zondag 4B NS­V-spe­ler en -trainer verliezen baard na wedden­schap: ‘Het was boter bij de vis’

19:45 Wie NSV-speler Martin Kuijer en trainer Hans Vos komende dagen op straat tegenkomt, zal even met de ogen knipperen. Beide NSV’ers zijn na zondagmiddag baardloos. Het tweetal ging op de afsluitende training een weddenschap aan: een zege in Nieuw-Vossemeer en zowel de baard van Kuijer als Vos ging eraf. Grenswachters en Wernhout speelden allesbehalve om des keizers baard, in de strijd om de koppositie voor een week hielden beide teams elkaar in evenwicht: 3-3.