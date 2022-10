Waspik wint overtuigend van Madese Boys: ‘Zo kunnen we het elke ploeg lastig maken’

Waspik - Madese Boys 3-0 (1-0). 1-0 Lesley Verschuren, 2-0 Kas Snels, 3-0 Lesley Verschuren.

,,Je spreekt met een hele trotse trainer”, zo begint Heefer. ,,We hebben tegen een ontzettend goede tegenstander uitstekend gespeeld en dat resulteert zich in een prachtige einduitslag. De eerste helft waren we heer en meester. Door fel de duels aan te gaan en agressief druk te zetten, maakten we het Madese Boys lastig. Hierdoor kwamen we tot veel kansen en een verdiende voorsprong in de rust.”

Verliezend trainer Arjan Kwaaitaal is het eens met de woorden van Heefer en zette zijn team daarom in de rust om. ,,We gaven de eerste helft totaal niet thuis, dus moest er wat veranderen. Dit had resultaat, de tweede helft speelden we namelijk een stuk beter en creëerden we veel kansen. Het lukte ons alleen niet om de vele kansen af te maken en uiteindelijk valt de bal via een toevalstreffer aan de andere kant in de goal. Toen gingen we alles of niets spelen en kregen we ook nog een derde treffer tegen. Een teleurstellend resultaat. Komende week gaan we keihard trainen. Het zal namelijk beter moeten.”

Heefer heeft wel een reden voor de gemiste kansen. ,,Onze keeper Reinoud Zijlmans heeft een aantal fantastische reddingen verricht. Dat hield ons op de been. We hadden het namelijk even lastig in de tweede helft. Na de 2-0 hadden we wel weer de bovenhand. Nu is het zaak om zo door te gaan. Als we dit spel op de mat blijven leggen, kunnen we het elke ploeg lastig maken.”

Overige uitslagen:

Bavel - RCD 4-2 (3-2). 1-0 Milo de Kort, 2-2 Niek Akkermans, 3-2 Niek Akkermans, 4-2 Niek Akkermans.

DIA - GSC/ODS 2-2 (0-1). 1-2 Remco Sluijk, 2-2 Amine el Kaddouri.