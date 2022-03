Waspik weet Baardwijk niet te verslaan, Gastel en Virtus winnen toppers

Zondag 3BIn de derde klasse B van district Zuid verslikte Waspik zich in Baardwijk, maar kwam het wel terug van een 2-0-achterstand. In 3B West wonnen Virtus en Gastel belangrijke potjes.

Zondag 3B Zuid 1

Waspik – Baardwijk 2-2(0-1). 1-2 Lesley Verschuren, 2-2 Lesley Verschuren.

Waspik verkijkt zich op laagvlieger Baardwijk. De suptopper kwam 0-2 achter en wist dat nog te repareren, maar meer zat er niet in. Coach Emiel Heefer vond dat er meer in zat. ,,De goals vielen op ongelukkige momenten, en na de gelijkmaker zat kregen we zelfs nog kansen op meer. Helaas zat het er niet in.’’

Zondag 3B West 2

Emma SC – Virtus 0-1(0-0). 0-1 Tom Kwaijtaal.

In de clash tussen Emma en Virtus pakt laatstgenoemde de punten. Door een late goal nemen zij zo afstand en lijken ze samen met Gastel alleen te gaan strijden om het kampioenschap. Winnend coach Henk Vos was daarom ook uitermate tevreden. ,,We haalden een goed niveau, lieten het balletje rondgaan. Een prima avond.’’

Oosterhout – Gastel SC 1-2(0-1). Mathijs Nachtzaam, 1-1Soufyan Asrih, 1-2 Jurgen Buuran.

Ook Gastel wint de topper, weliswaar in extremis. Door een goal in blessuretijd nemen ze de drie punten mee naar huis. En daar stemt coach Kees de Rooij zich tevreden mee. ,,Na een goede eerste helft merkte je dat de krachten in de tweede helft wegvloeiden. Ik was eerlijk gezegd al tevreden met een punt. Maar hem dan zo winnen is wel lekker, we blijven zo aan kop.’’