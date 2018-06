Waspik toch derdeklasser; Berkdijk promoveert alsnog

Waspik was acht dagen geleden gedegradeerd uit de derde klasse B, nadat de finale van de nacompetitie werd verloren bij SAB. Maar sinds maandag zijn de blauw-witten weer derdeklasser. ,,Een ploeg uit onze klasse verhuist van de zondag naar zaterdag. Daardoor is er een plaats vrijgekomen", zegt interim-trainer Jan Fitters. ,,Doordat wij in de nacompetitie als verliezende ploeg het beste hebben gepresteerd, handhaven we ons. Dat hebben we te danken aan de 6-1 overwinning op SV Reeshof." Acht jaar geleden promoveerde Waspik onder leiding van Fitters. ,,Degraderen was zeker voor mij als clubman heel pijnlijk. We verdienen het ook. Werkelijk alles zat in de competitie tegen."