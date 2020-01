Waspik snoept puntje af van koploper RWB: ‘Het was na rust eenrichtingsverkeer’

PCP - Right-Oh 3-0 (2-0). 1-0 Achraf Mejout, 2-0 en 3-0 Ibrahim Ikililou.

PCP-trainer Richard Hoogkamer was dik tevreden over zijn team. ,,Bij vlagen werd er door ons goed gevoetbald. Right-Oh was niet in goeden doen en maakte de hoge klassering geen moment waar.”

Berkdijk - WDS’19 0-5 (0-4). 0-1 en 0-2 Bayram Avci, 0-3 en 0-4 Abdul Avci, 0-5 Bayram Avci.

WDS’19 pakte een eenvoudige overwinning op en in Berkdijk. ,,Een belangrijke zege voor ons, maar gezien de kansen had de score wel een stuk hoger moeten zijn”, stelde Yannick Gosens van WDS’19.

VCW - DIA 5-4 (2-0). 1-0 Robbie Kerremans, 2-0 Riley Dudok, 3-0 Stef Simons, 4-0 Joris van Duinhoven, 4-1 Eelco de Haan, 5-1 Van Duibhoven, 5-2 Kjell Hellemons, 5-3 Menno van Vliet, 5-4 Eelco de Haan.

,,Bij een 5-1-tussenstand werden we erg slordig, waardoor we bijna nog een gelijkspel moesten toestaan”, keek VCW-trainer Arjan Kwaaitaal terug.

Raamsdonk - Blauw Wit’81 1-1 (0-0). 1-0 Habbat Matté.

,,Gezien de gehele wedstrijd kan ik wel met deze uitslag leven”, zei Raamsdonk-trainer Louis Roovers. ,,In de tweede helft ging het een stuk beter en kwamen we op een verdiende voorsprong. Het was zuur om de gelijkmaker kort voor tijd te moeten incasseren.”

SAB - RFC 0-1 (0-1). 0-1 Milan Romijn.

Na drie minuten spelen was SAB haar goudhaantje Joris van de Lande kwijt. De spits raakte in een duel geblesseerd aan zijn oogkas. ,,We hebben hard gewerkt, maar het was van beide kanten geen hoogstaand spel”, zei SAB-trainer Meindert Dijkstra.

,,Milan Romijn, die ik van de jeugd heb over laten komen, was onze man van de wedstrijd”, prees RFC-trainer Mo Duzgun zijn pupil.

Terheijden - Dussense Boys 3-1 (1-0). 1-0 Max Brouwers, 2-0 Guus ten Dolle, 3-0 Jaimy de Koning, 3-1 Joeri van Heel.

Na de gemiste strafschop van Jaimy de Koning in de eerste minuut volgde er een slordige eerste helft. ,,Na de pauze zag ik een goed voetballend Terheijden, maar na de 3-0-voorsprong werden we slordig”, aldus Terheijden trainer Fred Vrolijk.

Waspik - RWB 2-2 (0-2). 0-1 Kevin Remie, 0-2 Brent van Look, 1-2 Lesley Verschuren, 2-2 Wayne Hubeek.

,,Een terechte uitslag. In de tweede helft was het eenrichtingsverkeer op het RWB-doel”, gaf Waspik trainer Eugene van der Heijden aan.