Waspik promoveert zelfs als nummer twee van ranglijst naar derde klasse

Trainer Eugène van der Heijden is heel gelukkig met dit bericht. ,,We draaiden een goed seizoen en hadden zeker via de nacompetitie hoge ogen kunnen gooien voor promotie. De selectie, die een behoorlijke groei naar volwassenheid heeft doorgemaakt, is er ook aan toe. Je had het natuurlijk liever op een sportieve manier afgedwongen in plaats van deze achterdeur, dan nog is het een mooi geschenk.” Waspik behaalde per wedstrijd het benodigde aantal punten om te promoveren.