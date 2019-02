Waspik ontvangt RKSV Heeze op 2 april voor kwartfinale districtsbeker

Vijf vragen over de penalty­soap bij SSV’65 - RBC

27 februari RBC ligt uit het bekertoernooi. Of toch niet? De Roosendaalse derdeklasser werd dinsdagavond uitgeschakeld door SSV’65 na strafschoppen, maar daar ging iets mis. RBC tekent bezwaar aan, de KNVB is nu aan zet: maar hoe zit het nu precies? Vijf vragen over de penaltyserie bij SSV’65 - RBC.