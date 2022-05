Waspik kopje onder tegen koploper, Gilze ziet wedstrijd gestaakt worden

zaterdag 4D SCO wint Oosterhout­se derby, The Gunners en Boeimeer delen de punten

In de derby tussen SCO en Oosterhout trok SCO aan het langste eind: 0-2. In de strijd om de Haagse Beemden deelden The Gunners en Boeimeer de punten: 2-2. Dongen verloor op bezoek bij Berkdijk, Baronie verloor bij koploper DESK en Olympia’60 kwam niet tot scoren tegen SSC’55. RFC versloeg Rijen met 0-6.

7 mei