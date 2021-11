Waspik knokt zich bijna naar overwinning tegen koploper Vlijmense Boys

Waspik - Vlijmense Boys 2-2 (0-0). 1-0 Lesley Verschuren, 1-1 en 1-2 Vlijmense Boys, 2-2 Verschuren. ,,Pas laat in de wedstrijd haalden we ons niveau van de laatste weken", vertelde Waspik-trainer Emiel Heefer. De oefenmeester doelde op de succesvolle serie van Waspik waarbij de ploeg steeds verder naar de subtop kruipt. ,,Vlijmense Boys had het na de 1-2 af kunnen maken, maar door twee grote kansen te missen lieten ze ons in leven.”

Vanaf dat moment zette Waspik alles op alles om toch nog een resultaat te behalen. ,,Dat betaalde zich door wat wissels goed uit. Guido van den Hoven had in de laatste minuut nog de 3-2 op zijn schoen, maar miste oog-in-oog met de keeper van Vlijmense Boys", omschreef Heefer de spannende slotfase. ,,Het is mooi om te zien dat beide ploegen voor de winst gingen. En het is geweldig om die strijdlust bij mijn ploeg te zien. Het was ons nog bijna gelukt de drie punten binnen te slepen, maar dat mocht niet baten", besloot de coach.