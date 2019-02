Waspik-keeper Zijlmans heeft geen trek in degradatiestrijd: 'We moeten stap extra zetten'

Tranen stromen langs de wangen van de spelers in het wit met blauw. Het is 17 juni 2018. Sommigen liggen diep teleurgesteld op het gras, anderen zetten hun eigen emoties opzij en helpen ploeggenoten overeind. Even verderop hossen de spelers van SAB over het veld. Zij promoveren dankzij de 1-0-zege in de nacompetitiefinale, Waspik degradeert na acht seizoenen uit de derde klasse.