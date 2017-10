Waspik in de ban van finetunende Van Dijnsen

,,De resultaten vallen nu wat tegen”, geeft Van Dijnsen (50) toe. ,,Maar ik ben uitermate tevreden over het veldspel. We moeten alleen veel efficiënter worden, het rendement moet omhoog.” Hij vindt bijval bij zijn captain. ,,We zijn aan het groeien naar het niveau waarmee we vorig jaar geëindigd zijn, maar de kansen die we creëren moeten er wel in gaan”, aldus IJpelaar.

Vorig seizoen pakte Waspik een periode en was het dichtbij promotie naar de tweede klasse. ,,We hebben toen bewezen dat het voor Waspik mogelijk is”, weet IJpelaar, 29 jaar oud en al aan zijn veertiende seizoen bezig in de hoofdmacht van de dorpse trots. ,,Maar het is niet realistisch om zomaar te kunnen zeggen dat een periodetitel dit jaar ook zomaar haalbaar moet zijn. De competitie is dit jaar voor mijn gevoel ook wat sterker geworden.” Van Dijnsen: ,,Onze doelstelling is een eindpositie tussen de vierde en achtste plaats, dat is denk ik reëel.” IJpelaar: ,,Maar we moeten wel in een van de periodes echt mee gaan doen. We willen niet in iedere periode zesde worden en dan ook op een zesde positie in de eindrangschikking eindigen. Dan speel je eigenlijk een kleurloos seizoen en dat is zeker niet de bedoeling.”