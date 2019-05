Waspik degradeert na nederlaag tegen tien man, Irene'58 handhaaft zich knap

zondag 3BBijna een volle wedstrijd met een man meer spelen en op het eind toch met lege handen staan. Dat was het trieste lot voor Waspik bij kampioen DESK. Door het 1-0 verlies degradeert het jonge team van coach Eugene van der Heijden naar de vierde klasse. Feest was er bij Irene’58 na het veiligstellen van het derdeklasseschap. Ook SCO is, ondanks de nederlaag, veilig.

Irene’58 - TSC 3-3 (1-3) 0-1 en 0-2 Ryan Snoeren, 1-2 Sander van Mook, 1-3 Snoeren, 2-3 Dennis van Halderen, 3-3 Joeri van den Kieboom.

,,Bizar”, was de eerste reactie van Irene’58-trainer Paul van Dijk. Het punt tegen TSC was genoeg om veilig te zijn. ,,Ongelofelijk knap wat deze jongens hebben geflikt. Een wereldprestatie.”

Groen Wit - SCO 6-2 (3-1) 1-0 Abdel Zerai, 2-0 en 3-0 Tijn van Galen, 3-1 Diogo Carvalho Apolonia, 4-2 Mardoche Mputu, 5-1 Zakaria Zerouali, 6-1 Mouhcine Zerouali, 6-2 Kay van Wanrooij.

Volgens Groen Wit-coach Martijn van Galen herstelde zijn ploeg zich prima van de enorme nederlaag van vorig week (9-0 bij Gilze). ,,We hadden wat recht te zetten, waren extra gemotiveerd.” Interim-trainer van SCO Stephan Baghus was ontevreden over de wedstrijd, maar over het herstel van de afgelopen maanden kan hij de jongens alleen maar een compliment geven. ,,Ondanks dat de naar het zaterdagvoetbal switchen, wilden we ons ten koste van alles direct handhaven dit seizoen. Dat is gelukt. Missie geslaagd.”

OVC’26 - Gilze 2-3 (0-2) 0-1 Rudy van Hoek, 0-2 Daan Coppens, 0-3 Rudy van Hoek (pen.), 1-3 xxx, 2-3 xxx.

Gilze kan een bloemetje van Irene’58 en ZIGO verwachten. Door de nipte zege van de ploeg die al verzekerd is van nacompetitie, speelden die twee clubs zich veilig. ,,We werden slordig na de 1-3 die zij maakten uit een vrije trap. Maar we kunnen met een goed gevoel de play-offs in”, aldus Gilze-coach Jeremy Buchly.

Bavel - UVV’40 2-0 (0-0) 1-0 Luuk Oomen, 2-0 Daan Diepstraten.

Voor Bavel was er op voorhand enkel nog een theoretische kans op een plaats in de nacompetitie voor promotie naar de tweede klasse. ,,Dit duel leeft natuurlijk wel”, aldus Bavel-trainer Osman Erbas, die zijn ploeg een prima partij zag spelen. ,,Het was eenrichtingsverkeer. Complimenten aan hun doelman.”

Oosterhout - Baardwijk 2-2 (1-1) 0-1 Baardwijk, 1-1 en 2-1 Yamani El Aharchaou, 2-2 Isac Dedic.

DESK - Waspik 1-0 (1-0) Djordy Smout 1-0.

De klap kwam hard aan in Kaatsheuvel, ook bij Waspik-trainer Eugene van der Heijden. ,,Dit was niet waar we op hadden gerekend.” Voor de aftrap waren er nog een duizelingwekkend aantal scenario’s mogelijk, in een degradatiestrijd waarbij meer dan een handvol clubs waren betrokken.

Waspik kwam sterk uit de startblokken, met in de tiende minuut al een doorbraak van de pijlsnelle Coen Roksnoer. Op weg naar de goal werd de spits foutief gestuit, juist buiten het zestienmetergebied. DESK moest na de rode kaart met tien man verder en aanvoerder Guido van den Hoven raakte uit de toegekende vrije trap de lat.

Op de bank zag Van der Heijden de kansen op een ontsnapping toenemen. ,,We hadden echt het gevoel dat er meer in zat.’’ In de praktijk bleek het voor de bezoekers lastig om de vrije man te vinden en te profiteren van de numerieke meerderheid. Ook was het oppassen voor de snelle uitvallen van de geslepen kampioen. Kort voor het halfuur was het uit zo’n vlijmscherpe counter onverwacht raak, via Djordy Smout: 1-0. Van der Heijden baalde. ,,Even staan we in de omschakeling niet goed en zij hebben de klasse om dat af te straffen.’’

Het lukte Waspik niet meer om de bakens te verzetten, hoewel er kansen bleven komen. Van der Heijden was twee keer gevaarlijk met goede schoten en Roksnoer kwam nog een keer vrij voor de doelman, zonder dat er gescoord werd.

Gaandeweg de partij ebden zowel de kracht als het geloof bij Waspik weg. Van der Heijden probeerde de degradatie na afloop te aanvaarden. ,,Je degradeert niet vandaag, maar over een heel seizoen. We komen routine en vernuft tekort. We misten het vermogen om wedstrijden te beslissen en op de cruciale momenten dood te maken. Het is een ploeg in opbouw, niet gewend om met het mes tussen de tanden spelen.”