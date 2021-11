Waspik dankt zege aan hattrick Ligtvoet, Gilze komt niet in actie

Nieuwkuijk - Waspik 2-4 (1-2). 1-0 Alex van de Water, 1-1 Lucas Ligtvoet, 1-2 Jorne van Buul (e.d.), 2-2 Miquel de Wijs, 2-3 en 2-4 Ligtvoet.

,,Het was geen gemakkelijk potje, want Nieuwkuijk liet veel strijd zien. Mede door onze keeper, Reinoud Zijlmans, hielden we het vol", sprak Waspik-trainer Emiel Heefer. ,,We waren de gelukkige winnaar, maar niemand bij ons die daar om maalde. Het was bovendien mooi om te zien dat de jonge spelers steeds meer van zich laten spreken.”