Waslander en RBC blijven elkaar trouw

zondag 3A Dubbele beenbreuk Hoe­ven-spe­ler maakt vroegtij­dig eind aan duel in Zeeland

19 januari Het duel tussen HVV’24 en Hoeven, dat oorspronkelijk op 16 februari 2020 stond ingepland, is in de twintigste minuut afgelast. Reden hiervoor is de beenbreuk die Hoeven-aanvaller Cyriel van der Veen opliep in duel met de doelman van HVV’24.