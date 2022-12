Warme pizza’s en emotioneel belletje na langverwachte eerste zege Dongen: ‘Dit is heerlijk’

FC Bergen en Nieuw Borgvliet gaan samen verder als 'zaterdag­club’ De Markieza­ten: ‘De leden zien dat het werkt’

FC Bergen en Nieuw Borgvliet gaan per 1 juli 2023 samen verder als nieuwe vereniging onder de naam De Markiezaten. De plannen voor de fusie werden woensdag goedgekeurd door de leden van beide clubs. ,,Onze toekomst ligt op de zaterdag", stelt Nieuw Borgvliet-voorzitter Sjaak Tempelaars, al is nog niet zeker of de stap van zondag naar zaterdag al in het nieuwe seizoen wordt gezet.

2 december