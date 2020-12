Waarom zou Ad van Seeters op zijn 68ste denken aan stoppen. ‘Ik weet niet beter dan het weekend er is voor het voetbal’

trainerscarrousel Van Batenburg doet na drie seizoenen stap terug bij Gastel

26 november Trainer Johan van Batenburg is aan zijn laatste seizoen bezig als hoofdtrainer bij Gastel. De 49-jarige trainer kiest er zelf voor om na dit seizoen een stap terug te doen, aangezien het trainerschap niet langer te combineren is met zijn werk. Bij Gastel, waar hij in de jaren ’90 jarenlang de aanvoerdersband droeg, stond Van Batenburg in totaal drie seizoenen aan het roer. Wel blijft hij als speler van een lager elftal lid van Gastel.