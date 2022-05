Waalkens neemt Halsteren bij de hand, Moerse Boys verzekerd van handhaving

Hij zag zijn ploeg domineren tegen Moerse Boys, maar zonder door te bijten. ,,Het verhaal van het seizoen. We hebben moeite om wedstrijden in het slot te gooien. We krijgen volop kansen. In de eerste helft uit dominant spel, na rust uit de omschakeling. Maar omdat je het niet beslist, weet je dat het spannend blijft.” Moerse Boys kwam nog op 1-1, maar de gelijkmaker van Pim Goossens werd afgekeurd wegens buitenspel.

Handhaving

,,Het was het ultieme doel om te bewijzen, in een volledig seizoen, dat we met Moerse Boys op dit niveau zijn gekomen en dat we er ook in kunnen blijven. Dat is gelukt”, was Jurgen Arnouts van de thuisploeg tevreden. ,,Je ziet dat Halsteren makkelijker voetbalt, ik had het graag op eigen kracht gedaan, maar dat is uiteindelijk niet belangrijk.” Aangezien concurrent Longa’30 verloor, is het gat van zes punten met nog één wedstrijd te gaan voldoende voor handhaving.