VVR wint wedstrijd met twee gezichten van Neerlandia’31: ‘Erg trots op mijn ploeg’

Vijfde klasse A Gloria UC wint ondanks veel gemiste kansen: ‘Bewaren de doelpunten wel voor de volgende wedstrijd’

Op sportpark 't Kadijkje in Breda namen Advendo en Gloria UC het tegen elkaar op. Beide ploegen begonnen vorige week met een overtuigende driepunter aan het seizoen in de vijfde klasse en wilden dat natuurlijk een goed vervolg geven. Het bleek al snel dat Gloria UC een maatje te groot was en volgens winnende trainer Roland Peij mocht Advendo niet klagen dat het maar 0-2 werd. ,,Als we hier met 0-8 hadden gewonnen was het niet eens geflatteerd geweest.”

2 oktober