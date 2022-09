VVR wint verrassend in Ulvenhout, VCW mag van geluk spreken met punt tegen Chaam

UVV’40 - VVR 0-2 (0-2). 0-1 Levi van Baal, 0-2 Renzo Roelands.

,,Het was een wedstrijd met twee gezichten”, zo begon VVR-trainer Thomas de Ridder. ,,De eerste helft begonnen we erg goed. We speelden erg fel en zetten UVV constant onder druk. Dit resulteerde in balverlies bij UVV’40 en kansen voor ons. Het goede spel werd beloond door een goal uit een corner en de voorsprong werd zelfs voor rust uitgebreid na een treffer van Renzo Roelands.”

Marco van Dijnsen, nieuwe trainer UVV’40, kon zich vinden in de woorden van De Ridder. ,,Het eerste half uur waren we totaal niet bij de les. We misten scherpte en felheid op de bal. De tweede helft hebben we daarentegen gedomineerd. Het spel speelde volledig op de helft van VVR af en we creëerden een aantal goede kansen. Helaas leverde het uiteindelijk niks op.”

De nederlaag in de eerste competitiewedstrijd was een harde klap voor de ploeg van Van Dijnsen. ,,De wedstrijd is uitgemond in een grote teleurstelling. We hebben een goede oefencampagne gedraaid en hadden het gevoel volledig klaar te zijn voor de competitie. Dit verlies is dus een grote domper.”

Waar bij UVV’40 teleurstelling overheerst, is de stemming bij VVR na de wedstrijd uitermate goed. ,,Ik ben enorm trots op de ploeg”, zei De Ridder. ,,Winnen bij UVV’40 is gewoon een uitstekende resultaat.”

VCW - Chaam 1-1 (0-1). 0-1 Luuk Oomen, 1-1 Martijn Jochems.

,,Dit resultaat is zeer teleurstellend”, reageerde Chaam-trainer Daamen. ,,Ik denk dat we heel de wedstrijd volledig gedomineerd hebben, toch eindigen we hier niet met de volle buit. Het is ongelooflijk hoeveel kansen we vandaag gemist hebben. Het had net zo goed 1-5 kunnen worden, maar helaas misten we scherpte voorin. ”

VCW-speler Martijn Jochems is een stuk meer tevreden met het resultaat. ,,Ik ben zeer content met een punt. Meer hadden we ook absoluut niet verdiend. Sterker nog, we mogen echt van geluk spreken dat we hier niet verliezen. Bijna heel de wedstrijd stonden we onder druk van Chaam, maar door enorm hard te werken en wat geluk bleef het 1-1. Onze keeper verdient trouwens ook een dikke pluim. Hij heeft een aantal uitstekende reddingen verricht.”

Uitslagen zondag vierde klasse C:

WDS - Riel 4-2 (3-0). 1-0 Andries Tolenaars, 2-0 Levi van Beckhoven, 3-0 Bart van Eekelen, 3-1, 4-1 Bart van Eekelen, 4-2.

Gesta - SAB 2-2 (1-1). 1-0 Robbin Trumpi, 1-1 Calvin Vertriest, 1-2 Calvin Vertriest, 2-2 Jules van Rijsbergen.

Neerlandia - Pretoria 2-3 (1-0). 1-0 Joas Leinders, 2-0 Joas Leinders.

HBBS - Viola 1-9 (0-4). 0-1 Sjors van den Broek, 0-2 Martijn Kock, 0-3 Bart Laurijssen, 0-4 Chris Schellekens, 1-5 Jaap Karon, 1-6 Sjors van de Broek, 1-7 Sjors van den Broek, 1-8 Martijn Kock, 1-9 Sjors van den Broek.