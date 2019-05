VVR wil best na een jaartje derde klasse al een stap hoger

Zijn naam deint als de tonen van de bossanova: Gilberto Quiala. Bij het uitspreken dansend over de tong. In het ritme van de samba, gekleurd door een aantal swingende jazzklanken. Toen de befaamde Braziliaanse componist João Gilberto in de jaren vijftig met zijn gitaar de klanken ten gehore bracht aan het grote publiek, zal hij niet bevroed hebben dat zeventig jaar later een naamgenoot muziek bracht in het Rijsbergse voetbal.