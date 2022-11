VVR verslikt zich in Gesta, Chaam komt op gelijke hoogte

Derde klasse B Be Ready speelt gelijk in fel duel: ‘Niet helemaal tevreden met punt’

Ondanks dat Be Ready twee keer op achterstand komt, haalt de ploeg uit Hank een punt uit het duel tegen Reeshof. De wedstrijd eindigt in 2-2. Toch had er volgens Be Ready-trainer Angelo Ernst meer ingezeten. ,,We hadden hier kunnen winnen.”

20:47