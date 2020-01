VVR tevreden met trainer Schuiten: ‘echte clubman’ blijft langer

,,Mark heeft tijdens zijn eerste jaar aangetoond een gedreven trainer te zijn die samen met de technische staf, van VVR een stabiele derdeklasser wil maken. Na vele gelijke spelen volgden net voor de winterstop de aansluiting bij de brede subtop en kan verder worden gewerkt aan de doelstelling. Daarnaast heeft Mark oog voor de jeugd en geeft hij aan hierdoor vertrouwen in de toekomst te hebben waarbij ook het onder-21-elftal volop zijn aandacht krijgt. Op zondag is hij ook altijd op de velden te vinden om naast VVR 2 ook zijn interesse te tonen in andere elftallen, zodat hij al een echte clubman is geworden”, luidt de verklaring in een persbericht.

Dat Schuiten langer zou blijven, was geen grote verrassing. ,,Als ik het ergens naar mijn zin heb, nestel ik me daar. Ik wil binding opbouwen met deze club. VVR is een prachtige vriendenclub. Daar wil ik nu mijn steentje aan bijdragen”, zei hij in een eerder interview met BN DeStem. VVR staat nu negende in zondag 3A.