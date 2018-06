VVR maakt het wel erg laat, finales voor Hoge Vucht, SAB en Waspik

VVR - Breskens 3-2 (0-1). 9. Joris Corijn 0-1, 48. Niels Gouka 0-2, 74. Joris van den Ham 1-2, 86. Van den Ham 2-2, 90. Van den Ham 3-2.

VVR mag volgende week en weer in Rijsbergen een plek opeisen in de derde klasse. Tegenstander is Hontenisse, dat Steen na penalty's uitschakelde. Grote man bij VVR was Joris van den Ham. Driemaal scoorde de Rijsbergse spits voor zijn elftal. Alle goals vielen in het laatste kwartier. ,,Ja, ik liep er lang wat moeilijk bij in dit duel. Vooral voor rust, toen we met een aanvaller minder speelden. Dan schreeuw en vloek ik op mijn team, zeker na die rottige 0-2 pal na rust. Oppeppen noem ik het zelf, want ik voel de goede bedoelingen. De rest gelukkig ook. En dan keer je de wedstrijd. Terecht vond ik. VVR was de betere ploeg. Breskens scoorde uit luizige counters. Bij ons bleef het geloof op een goed resultaat."