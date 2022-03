VVR in blessuretijd langs Sprundel, Zundert boekt comfortabele overwinning

Derde klasse AVVR sloeg een belangrijke slag in de strijd tegen degratie. Invaller Sven Roelands was in blessuretijd goud waar voor de ploeg van Mark Schuiten. Zundert won simpel van UVV’40 en Hoeven zet de zegereeks voort.

VVR - Sprundel 2-1 (0-1). 1-1 Dave Peeters, 2-1 Sven Roelands.

Het is spannend in de strijd om degradatie en VVR heeft een slag geslagen door directe concurrent Sprundel te verslaan. ,,Zulke wedstrijden tegen directe concurrenten zijn allemaal finales, dus het is heel lekker om deze te winnen”, aldus trainer Mark Schuiten. Tijdens de wedstrijd leek Sprundel er met de punten vandoor te gaan. VVR maakte vijf minuten voor tijd pas de gelijkmaker en ging daarna verder op jacht naar de overwinning. Invaller Sven Roelands onderschepte dik in de blessuretijd een verkeerde terugspeelbal en scoorde het beslissende doelpunt.

,,Het leek een euforische overwinning voor ons te worden”, vertelde Patrick Arnouts. Toch komen woorden tekort voor de Sprundel-trainer. In de laatste drie minuten van de wedstrijd ging het fout. Na de 1-1 vlak voor tijd viel de 2-1 na een miscommunicatie tussen keeper en verdediger.

Zundert - UVV’40 4-0 (2-0). 1-0 Siemen Boomaerts, 2-0 Tim Goethals, 3-0 Siemen Boomaerts, 4-0 Olivier van Hassel.

Zundert boekte een comfortabele overwinning en trainer Jack Sweres was dan ook erg tevreden. ,,Dit was zo’n wedstrijd waarbij je op de bank gaat zitten en gelijk het gevoel hebt dat het goedkomt. Dat bedoel ik niet om arrogant te doen, maar we begonnen zo sterk aan de wedstrijd dat ik niet dacht dat wij nog in de problemen zouden komen.”

Voor UVV-trainer Joey Verhoeven was het een ander uiterste. ,,We hadden ons strijdplan klaar voor de verdediging, maar dat is helemaal niet aan bod gekomen. Een aantal jongens gaven niet thuis en het was vooral in de eerste helft zwaar ondermaats.”

Philippine – Hoeven 1-2 (1-1). 1-1 Stijn Kerstens, 1-2 Rick Braspenning.

,,In de 25ste minuut krijgen wij de 1-0 tegen en in de 26ste minuut hadden we alweer gelijk gemaakt”, zei Hoeven-trainer Gijs Smulders. Het was onnodig spannend. ,,We hadden de kansen om het in de eerste helft te beslissen, maar scoren niet. We moeten dat soort kansen benutten”, aldus Smulders.

DSE – Clinge 3-1 (2-0). 1-0 Julian Robbeson, 2-0 Ivar de Rijck, 3-1 Pjotr Hendrickx.

DSE-trainer Peter Sweres: ,,Terecht gewonnen vandaag, maar het ging moeilijk.” In de eerste helft pakte DSE een 2-0 voorsprong en kreeg Clinge ook nog eens rood. Toch werd het spannend voor DSE, dat een penalty tegen kreeg in de 80ste minuut. ,,We maken het onnodig spannend doordat Clinge met tien man er weer in ging geloven.” Uiteindelijk gooide DSE dan toch het slot op de deur.

HVV’24 – Schijf 0-0.

Een lastige wedstrijd voor Schijf, dat blij is met een punt. ,,We wisten aanvallend weinig te brengen. De eerste helft was erg lastig, onze keeper heeft ons op de been gehouden”, vertelde Schijf-trainer Jan Hereijgers. De tweede helft verliep beter; de ploeg van Hereijgers was fitter en wist overeind te blijven.

Groen Wit - Victoria’03 1-5 (0-3). 0-1 Jules Voogt, 0-2 Sjoerd Renne, 0-3 Jovanni Van Nijnatten, 0-4 Van Nijnatten, 1-4 Jop van Galen, 1-5 Jari Voeten.