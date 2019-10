VVR dankt spits uit tweede elftal tegen Steenbergen, effectief Victoria'03 zet bliksemstart voort bij MOC'17

VVR - Steenbergen 3-2 (1-1) 1. Joshua van Willigen 0-1, 40. Tobias Bas 1-1, 49. Bas 2-1, 65. Friso Bosma 3-1, 84. Van Willigen 3-2.

Spits Joris van den Ham nam wegens een liesblessure plaats op de tribune en zag Steenbergen via Joshua van Willigen binnen een minuut op voorsprong komen: 0-1. Reden voor Van den Ham om al vroeg de kantine weer op te zoeken om niet veel later terug te komen met een dienblad vol gevulde koffiebekers.



VVR nam het initiatief na een halfuur over en zag het eerste serieuze schot tussen de palen direct binnenvallen. Een voorzet vanaf de rechterkant werd volledig verkeerd ingeschat door Steenbergen-doelman Joost van de Ree waardoor het binnenknikken van de 1-1 voor gelegenheidsspits Tobias Bas een koud kunstje was.

Volledig scherm VVR-verdediger Simon Verboven gaat op avontuur met de bal tegen Steenbergen. © Pix4Profs/Peter Braakmann

Het eerste kwartier na rust was veruit de beste fase van de thuisploeg. Een vlotte aanval werd na vier minuten tot doelpunt gepromoveerd door Bas. De spits schoot van dichtbij snoeihard in de kruising, onhoudbaar voor Van de Ree: 2-1. Het was uiteindelijk Friso Bosma die zijn stempel op de wedstrijd drukte. De invaller, die doorgaans zijn minuten voor het tweede elftal maakte, scoorde bij zijn eerste balcontact de 3-1. Bosma speelde 's ochtends nog bijna een hele wedstrijd mee met het tweede elftal. Zijn ploeggenoten, die nog in de kantine aanwezig waren, stormden de kantine uit om voor hun ploeggenoot te klappen.

Het slotoffensief van Steenbergen kwam te laat. Met man en macht werd er in de laatste tien minuten gezocht naar de aansluitingstreffer. Daarin was het opnieuw Van Willigen die volledig ongedekt de 3-2 mocht binnenkoppen. Na kort bibberen op de reservebank mocht VVR-trainer Mark Schuiten drie punten aan het totaal bijschrijven.

Gastel - DSE 4-1 (2-0) 1-0, 2-0 en 3-0 Sjoerd van den Eijnden, 4-0 Robin Dierks, 4-1 Fabian Coremans.

Gastel-trainer Johan van Batenburg wees voor de prestatie naar het collectief. ,,DSE kreeg geen vat op ons spel. Ik zou de rest er te kort meedoen als ik enkel de prestatie van Sjoerd benoem”, aldus Van Batenburg. DSE-trainer Willem Lambregts kon met de 4-1 leven. ,,We brachten te weinig, zeker geen schande. We bleven continu druk zetten. In de rust zetten we nog een spits erbij, maar ook daar had Gastel een antwoord op.”

Schijf - Philippine 3-0 (2-0) 1-0 Rob Adriaensen, 2-0 en 3-0 Dennis van Nijnatten.

,,Opnieuw speelden we met veel pressie”, zag Schijf-trainer Jan Hereijgers. ,,De vroege 2-0-tussenstand, overigens een fraaie vrije trap van Dennis van Nijnatten, was verdiend. Daarna daalde het tempo en waren we bij momenten wat onrustig aan de bal. In de tweede helft was het veldspel niet anders.”

RBC - Steen 1-1 (0-0) 0-1 Michaël van Mol, 1-1 Carlos Ramos.

RBC kende een frustrerende middag tegen Steen. ,,De tegenstander was niet gekomen om te voetballen”, zag RBC-aanvaller Anwar Tarfit. ,,Door een fout kwam Steen tien minuten voor tijd nog op voorsprong ook. Vervolgens ontsnapten we nadat ze in de counter de kans op 0-2 misten. Het was beschamend dat we in eigen huis in blessuretijd een punt moesten stelen.”

MOC'17 - Victoria'03 0-3 (0-1) 0-1 Ricardo de Wit, 0-2 Björn Verwater, 0-3 De Wit.

“Hoe gek het ook klinkt misschien, ik ben dik tevreden over ons spel vandaag,” aldus MOC-trainer Ger Musters. “Ik vond ons vandaag voetballend de betere ploeg, we maakten het alleen niet af. Ondanks het verlies kunnen we hier mee verder,” besloot Musters. Winnend trainer Danny Mathijssen was juist niet tevreden. “Matig, heel erg matig. Aan de bal was het gewoon niet goed en als je heel eerlijk bent verdiende MOC'17 meer dan deze nederlaag.”

Het eerste schot van Victoria'03 vloog binnen dankzij een vrije trap van Ricardo de Wit die in de bovenboek belandde. Na rust beslisten de gasten het duel in drie minuten tijd. Eerst was het Björn Verwater die na 64 minuten een voorzet van Sharushan Ponnudurai bij de tweede paal binnen schoot, waarna De Wit drie minuten later met een prachtige vrije trap de score naar 0-3 tilde.

Victoria’03 is door de winst koploper, al rekende Mathijssen zich nog niet rijk; “Vorig jaar waren we degradatiekandidaat, het zou raar zijn om ons nu plots als titelkandidaat te zien. Laten we eerst maar eens proberen een periode te pakken.”