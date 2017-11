VVR bezorgt Schijf eerste nederlaag, Internos haalt uit tegen SVC

zondag 4bEen week na het veroveren van de periodetitel liep Schijf de eerste nederlaag van het seizoen op. De formatie van Cees van Beers ging in eigen huis tegen VVR met 0-2 onderuit.

Schijf - VVR 0-2 (0-0) 0-1 Maarten Adriaansen, 0-2 Joris van Ham.

Schijf-trainer Cees van Beers incasseerde de eerste nederlaag gelaten. ,,De periodetitel is natuurlijk mooi, maar de koppositie is eigenlijk niet heel leuk. Van de koploper wil je niet verliezen natuurlijk", aldus Van Beers.

Achtmaal - Noordhoek 0-0.

Achtmaal-trainer John van Aert: ,,In de tweede helft kreeg Noordhoek dotten van kansen, maar ze scoorden niet. Wij hebben met het gelijkspel het minst te klagen.''

BSC - Gesta 4-0 (2-0) 1-0 Stijn van Iersel, 2-0 Giulio Castro, 3-0 Bart Wouda, 4-0 Matteo Castro.

,,In de vorige wedstrijden lieten we kansen liggen, maar nu waren we voor het eerst effectief", verklaarde BSC-trainer Gabor Babos.

Internos - SVC 6-1 (3-0) 1-0 Jaye Musters, 2-0 Stijn Peters, 3-0 Devin Tolel, 4-0 Danny Poppelaars, 4-1 Jorn Magielse. 5-1 en 6-1 Poppelaars.

Internos domineerde de hele wedstrijd en bracht het krachtsverschil in de score tot uitdrukking. SVC-trainer Ad Straver: ,,We hadden niets in te brengen.''

DIOZ - Alliance 2-4 (0-1) 0-1 Donovan Carolus, 1-1 Roland van Hooff, 1-2 Carolus, 2-2 Diven Krijnen, 2-3 Gijs Gommeren, 2-4 Carolus.

DIOZ bood goed tegenstand en leek een gelijkspel in de wacht te slepen toen Diven Krijnen in de 84e minuut 2-2 scoorde.