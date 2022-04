VVC’68 doet goede zaken in strijd om play-offplek,

MOC ’17 en Internos strijden om het kampioenschap. De ploeg die naast de titel grijpt, speelt nacompetitie met Steenbergen, de winnaar van de eerste periodetitel, en de nummer vier in de eindrangschikking. VVC ’68 heeft nu de beste vooruitzichten op deze vierde plek.

4B

SPS – Colijnsplaatse Boys 3-2 (2-0) – 1-0 Arjen de Heer, 2-0 Marnix van de Slikke, 2-1 , 3-1 René de Groen, 3-2.

,,We speelden tegen een fysiek sterke tegenstander en dat was lastig’’, verklaart SPS-trainer Peter van Poortvliet. ,,Met een beetje geluk kwamen we voor rust op 2-0. In de tweede helft kreeg Colijnsplaatse Boys aansluiting. Na de 3-2 in de 70e minuut was het nog twintig minuten billen knijpen.’’

Stavenisse – Kruiningen 0-1

Waarde – Smerdiek 2-1 (2-0) – 1-0 , 2-0 , 2-1 Niels Lindhout.

Smerdiek-trainer Marc de Weerd is ontevreden over hetgeen zijn ploeg voor rust liet zien. ,,We begonnen te slap en verloren de duels. De tweede bal was steeds voor de tegenstander. De tweede helft was wel goed, maar we konden de voor rust opgelopen schade niet herstellen.’’

4C

Steenbergen – Vrederust 5-2 (1-0) – 1-0 Jordy Dam, 2-0 Thijs Zandboer, 3-0 e.d. , 3-1 Dani Gladdines (pen.), 3-2 Yannick Broeren, 4-2 Kevin de Jong, 5-2 Mike de Hoog (pen.).

Door hoog druk te zetten probeerde de thuisploeg Vrederust op de knieën te krijgen, maar de bezoekers hielden stand. Steenbergen-trainer Robin Borremans: ,,Voor rust was het een gelijkopgaand duel, maar de tweede helft was voor ons. Vrederust kwam terug tot 3-2, maar door het jagen op de gelijkmaker kregen wij ruimte en hier profiteerden we van.’’ Will Raats, trainer van Vrederust: ,,Na de 3-1 heb ik een extra spits gebracht. Door het vierde doelpunt van Steenbergen was de wedstrijd beslist.’’

DHV – SC Welberg 6-1 (4-1) – 1-0 Thomas van Gool, 2-0 Edgar van der Giesen, 3-0 Sietse van Nieuwenhuijzen, 3-1, 4-1 Van der Giesen, 5-1Thomas van Dijk, 6-1 Van der Giesen.

,,Het was een eenzijdige wedstrijd. Na een kwartier was het al 3-0 en de wedstrijd dus beslist’’, aldus DHV-trainer Erik van der Giesen.

Internos – Lepelstraatse Boys 4-0 (2-0) – 1-0, 2-0 en 3-0 Sven van Zwam, 4-0 Danny Poppelaars.

Internos-trainer Paul van Dijk spreekt van ‘een gemakkelijke overwinning’ Van Dijk: ,,Het is moeilijk om tegen zo’n zwakke tegenstander je niveau te halen, maar de punten zijn in ieder geval binnen.’’

VVC ’68 – DVO ’60 4-1 (1-0) – 1-0 en 2-0 Ahmed Alhonse, 3-0 Romano van Elsacker, 4-0 Alhonse, 4-1 Sam Boeren.

VVC-trainer Marco Ernest vindt dat zijn ploeg verdiend heeft gewonnen. ,,We hadden voor rust al verder uit moeten lopen. In het begin van de tweede helft scoorden we binnen tien minuten drie keer en hierdoor was de wedstrijd beslist’’, aldus Ernest. DVO-trainer Edwin Nieuwlaat: ,,Tot de rust zaten we in de wedstrijd, maar in de eerste zes minuten van de tweede helft hebben we het weggegeven.’’