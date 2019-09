VVC’68 walst over PCP heen

ONI en Zwaluwe winnen allebei

20:27 Zowel ONI als Zwaluwe is met een driepunter begonnen aan het seizoen. De ploeg uit ‘s Gravenmoer zette Capelle vrij eenvoudig opzij. Zwaluwe had veel moeite met Vuren, maar was de meest gelukkige ploeg.