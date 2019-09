VVC’68 walst met 10 goals over PCP heen: ‘We hebben even nodig om in te komen’

Baronie – Internos (0-1) gestaakt in de 45ste minuut. 0-1 Kjell van Toledo.

“We leden veel balverlies en kregen geen druk op de tegenstander”, vertelde Baronie-coach Ricardo van den Bos, “Als de wedstrijd uitgespeeld wordt, moeten we uit een ander vaatje tappen om kans te maken op de overwinning.” Omdat de arbiter van dienst last had van hartritmestoornissen, kon hij het duel niet afmaken.

DVO’60 – Boeimeer 2-3 (1-2). 1-0 Rody van den Bergh, 1-1 Jonathan Fiddelers, 1-2 Guilliano Wierikx, 2-2 Van den Bergh, 2-3 Danny Ummels.

Boeimeer was de eerste helft heer en meester, maar kwam door een fout in de verdediging op achterstand. De achterstand werd nog voor rust weggepoetst, maar Boeimeer kwam zo zwak uit de kleedkamer dat DVO’60 direct gelijk kon maken. Een kwartier voor tijd zette Danny Ummels Boeimeer weer op voorsprong: 2-3. Dankzij de jeugdige doelman Jermaine de Vulder kon Boeimeer drie punten mee naar Breda nemen, hij redde driemaal uitstekend. “We misten na de rust de kansen op een zege”, baalde DVO-trainer Wouter van den Vendel.

The Gunners - DHV 2-2 (0-0). 0-1 Edgar van der Giessen (pen.), 1-1 Daniël Zwanenburg, 1-2 Brian van Run, 2-2 Zwanenburg.

“We hebben onszelf tekort gedaan”, baalde The Gunners-trainer René van Nijnatten na afloop. “We hadden veel kansen, maar waren niet effectief. Dat is frustrerend.” De trainer was over het veldspel te spreken, maar dat leverde niet meer dan een punt op: 2-2.

VVC’68 - PCP 10-1 (5-1). Doelpunten VVC’68: Stijn Heideman 4, Jeroen Augustijn 3, Nick Bennaars, Mark Ligtenberg en Ricky Willigers allen 1. PCP: Nordin Dittich.

PCP speelde de eerste wedstrijd van het seizoen. Oefen- en bekerwedstrijden werden niet afgewerkt. “Daardoor hebben nog enkele weken nodig heeft om in het ritme te komen”, vertelde PCP-coach Hassan Lammou. “Dit was geen graadmeter, vanaf volgende week zullen we meer tegenstand krijgen”, verwacht VVC-trainer Marco Ernest.