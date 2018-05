VVC’68 redt het niet en degradeert, Tholense Boys speelt gelijk

Van den Noort versus Ikililou: welke goalgetter pakt de Zilveren Schoen?

12:00 Wie wint de Zilveren Schoen: aanvallende middenvelder Robin van den Noort van Be Ready of spits Ibrahim Ikililou van Hoge Vucht? Van den Noort heeft met 44 doelpunten de beste papieren, maar hij is al op vakantie. Ikililou (43 punten) heeft dus morgen nog de kans zijn concurrent voorbij te streven.